روسيا تدشن تصنيع الغواصة النووية" بيلجورود "

كتب- هاشم الفخرانى

دشنت روسيا أحدث غواصة مسلحة نووياً ، والتى تحمل اسم "يلجورود " في مصنع سيفماش في شمال غرب روسيا يوم الثلاثاء الماضى ، وحضر بوتين حفل التدشين عبر دائرة تلفزيونية .

وذكرت شبكة "سكاى نيوز" أن عمليات تصنيع الغواصة، بيلجورود ، بدأت في مصنع سيفماش في شمال غرب روسيا ، وهى مصممة لتحمل الدرون بوسيدون النووي، المعروف باسم "يوم القيامة" الذي تقول روسيا إنه سيكون قادرًا على تدمير مدن بأكملها ،وسيتم الانتهاء من الغواصة النووية واختبارها بحلول عام 2020.

وكان الرئيس الروسي ، ذكر أن الطوربيد بوسيدون المسير عن بعد والذي يعمل بالطاقة النووية هو من بين مجموعة جديدة من الأسلحة التي ستجعل أنظمة الدفاع الصاروخي الأمريكي عديمة الفائدة.

وتم بناء الدرون بوسيدون ، في شكل مماثل للطوربيدات لكنها أكبر بكثير من الأسلحة التقليدية - التي يصل طولها إلى 79 قدمًا - وهذا هو السبب في ضرورة حملها بواسطة غواصات مصممة خصيصًا ، وبمجرد إطلاقه، يمكن التحكم في السلاح عن بُعد لتجاوز الدفاعات وله نطاق غير محدود نظريًا بفضل محركه المعتمد على مفاعل نووي ، وتباينت التقارير حول سرعة الدرون، حيث تقدر بـ 70 ميلاً و 124 ميلاً في الساعة، تحت الماء، مما يجعل من الصعب اعتراضها.