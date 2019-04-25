video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 25 أبريل 2019 07:15 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

روسيا تدشن تصنيع الغواصة النووية" بيلجورود "

الخميس، 25 أبريل 2019 07:07 م
روسيا تدشن تصنيع الغواصة النووية" بيلجورود " الرئيس الروسى بوتين
كتب- هاشم الفخرانى
إضافة تعليق
دشنت روسيا أحدث غواصة مسلحة نووياً ، والتى تحمل اسم  "يلجورود " في مصنع سيفماش في شمال غرب روسيا يوم الثلاثاء الماضى ، وحضر بوتين حفل التدشين عبر دائرة تلفزيونية .
 
وذكرت شبكة "سكاى نيوز" أن عمليات تصنيع الغواصة، بيلجورود ، بدأت في مصنع سيفماش في شمال غرب روسيا ، وهى مصممة لتحمل  الدرون بوسيدون النووي،  المعروف باسم  "يوم القيامة" الذي تقول روسيا إنه سيكون قادرًا على تدمير مدن بأكملها  ،وسيتم الانتهاء من الغواصة النووية واختبارها بحلول عام 2020.
 
وكان الرئيس الروسي ، ذكر أن الطوربيد بوسيدون المسير عن بعد والذي يعمل بالطاقة النووية هو من بين مجموعة جديدة من الأسلحة التي ستجعل أنظمة الدفاع الصاروخي الأمريكي عديمة الفائدة.
 
وتم بناء الدرون بوسيدون ،  في شكل مماثل للطوربيدات لكنها أكبر بكثير من الأسلحة التقليدية - التي يصل طولها إلى 79 قدمًا - وهذا هو السبب في ضرورة حملها بواسطة غواصات مصممة خصيصًا ، وبمجرد إطلاقه، يمكن التحكم في السلاح عن بُعد لتجاوز الدفاعات وله نطاق غير محدود نظريًا بفضل محركه المعتمد على مفاعل نووي ، وتباينت التقارير حول سرعة الدرون، حيث تقدر بـ 70 ميلاً و 124 ميلاً في الساعة، تحت الماء، مما يجعل من الصعب اعتراضها.
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بوتين: كيم مستعد للتخلى عن السلاح النووى شريطة ضمان أمن وسيادة بلاده

رئيس كوريا الشمالية يؤكد "جدية" محادثاته مع بوتين بشأن الأزمة الكورية

شاهد.. بوتين يتعرض لموقف محرج خلال لقائه زعيم كوريا الشمالية فى روسيا

روسيا

موسكو

الرئيس الروسى

فلاديمير بوتين




لا تفوتك
7 معلومات عن حجم الاستثمارات الصينية بمصر بمناسبة زيارة الرئيس لبكين

7 معلومات عن حجم الاستثمارات الصينية بمصر بمناسبة زيارة الرئيس لبكين

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

أحمد فتحى يقود وسط الأهلى أمام المصرى وعودة باسم علي

أحمد فتحى يقود وسط الأهلى أمام المصرى وعودة باسم علي

جهاز حماية المستهلكِ يعلن عن خدمات طوارىء خلال الأجازات

جهاز حماية المستهلكِ يعلن عن خدمات طوارىء خلال الأجازات

قائد عملية "إيلات": بذلنا دماء كثيرة للدفاع عن سيناء فى وجه الأعداء

قائد عملية "إيلات": بذلنا دماء كثيرة للدفاع عن سيناء فى وجه الأعداء

إنفوجراف.. كيف يتم حساب نسبة الأصوات الصحيحة والباطلة والمشاركة بالاستفتاء؟

إنفوجراف.. كيف يتم حساب نسبة الأصوات الصحيحة والباطلة والمشاركة بالاستفتاء؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة