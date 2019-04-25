ربة منزل تتهم سائق بالنصب والاحتيال عليها فى الإسماعيلية

الإسماعيلية -صبرى غانم

ألقى ضباط مباحث الأموال العامة بمديرية أمن الإسماعيلية، القبض على سائق اتهمته ربة منزل بالنصب والاحتيال عليها والاستيلاء منها على مبلغ 44 ألف جنيه، بدعوى تعيين نجليها فى هيئة قناة واصطناعه محررات تعيين مزورة لهما .

تلقى اللواء عاطف مهران مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية، بورود بلاغ للعميد إيهاب مصطفى رئيس مباحث الأموال العامة من " سامية.أ.إ"48 عام ربة منزل مقيمة دائرة قسم العرب ببورسعيد بتضررها من "مصطفى.ح.ال"43 عام سائق مقيم دائرة قسم ثان الاسماعيلية، لقيامه بالنصب والاحتيال عليها والاستيلاء منه على مبلغ مالى 44 ألف جنيه، بعد ايهامه لها على غير الحقيقة بأنه موظف كبير وقادر على إنهاء إجراءات تعيين نجلها "محمد.ج.ض" ونجلتها"سحر" فى هيئة قناة السويس، وقيامه بالإشتراك مع آخر بإصطناع وتزوير مستندات تفييد تعيينها بالهيئة على غير الحقيقة .

وبإجراء التحريات تبين صدق ماجاء فى بلاغ الشاكية وتمكن ضباط مباحث الأموال العامة من القبض على المتهم.

تم التحفظ على المتهم وتحرر المحضر رقم 1029 لسنة 2019 جنح قسم أول الإسماعيلية بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق