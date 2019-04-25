ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية عن كيم تشديده على موقفه الثابت والحاسم إزاء تعزيز العلاقات الثنائية بين موسكو وبيونج يانج، مضيفا أنهما يصران على تعزيز وتنمية علاقات الصداقة الاستراتيجية بين البلدين بما يتماشى مع متطلبات العصر الجديد.

وتركزت المحادثات بين بوتين وكيم، التي عقدت في وقت سابق اليوم، على الموقف القائم في شبه الجزيرة الكورية في ظل حالة الركود التي تشهدها المحادثات النووية مع واشنطن.

وكان كيم وصل إلى فلاديفوستوك، في أول زيارة له إلى روسيا أمس الأربعاء.

يُشار إلى أن القمة بين كوريا الشمالية وروسيا هي الأولى من نوعها، بعد 8 أعوام من المحادثات الأخيرة التي جرت بين الزعيم الكوري الشمالي السابق كيم جونج-إيل، والرئيس الروسي دميتري ميدبيديف آنذاك في أغسطس من عام 2011.