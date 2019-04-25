رئيس جامعة القاهرة: تطوير معامل الجامعة ب 17 مليون جنيه لخدمة الباحثين

كتب وائل ربيعى

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن كلية العلوم جاءت فى الصدارة بين كليات الجامعة فى النشر الدولى، مشيراً إلى أن الكلية ارتبط باسمها، علماء وباحثون متميزون على مستوي العالم.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت، خلال احتفالية تخريج الدفعة 90 من خريجي كلية العلوم بجامعة القاهرة عام 2017/2018، بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة، التى حملت اسم الدكتور شريف مراد شريف، وبحضور الدكتور عبد الحميد المناوى عميد الكلية والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس والطلاب، إن الجامعة احتلت ترتيباً متقدماً في التصنيفات العالمية بفضل أساتذتها وباحثيها الذين نشروا بحوثاً دولية باسم الجامعة فى المجلات والدوريات المصنفة دولياً.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أنه تم تطوير عدد كبير من المعامل بالجامعة، وذلك لخدمة البحث العلمى بين أعضاء هيئة التدريس وبتكلفة نحو 17 مليون جنيه، مشيرا إلى رفع مكافآت النشر العلمي الدولي لأعضاء هيئة التدريس والباحثين المنشورة بحوثهم فى المجلات العلمية الدولية المصنفة؛ تحفيزاً للباحثين لنشر العديد من الأبحاث العلمية على المستوى الدولى باسم الجامعة.

وتابع الدكتور محمد عثمان الخشت، موجهاً النصيحة إلى الطلاب، أن يبنوا علي جهد من سبقوهم من المتميزين والمتفوقين ليقدموا المزيد من الإسهام والتقدم، قائلاً: " نحن لدينا مشكلة في العقل المصري، وهي أن الناس تود إصلاح الكون دون القدرة علي إصلاح أنفسهم، فلابد أن نعرف أنفسنا قبل النظر للآخرين، وعلينا الإستفادة بكل معلومة جديدة واكتساب خبرة جديدة لتطوير الذات".