رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ الرئيس بعيد تحرير سيناء: نقدر تضحيات القوات المسلحة

كتبت سارة علام

بعث الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة الاحتفال بالذكرى السابعة والثلاثين لتحرير سيناء، جاء فيها:-

"باسمى وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلى العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، يسعدنى أن أبعث لسيادتكم والشعب المصرى بخالص التهنئة بالذكرى السابعة والثلاثين لتحرير سيناء، تلك البقعة الغالية على أرض مصر التى ارتوت بدماء شهدائنا الأبرار من رجال القوات المسلحة".

وأضاف زكى: "إننا نقدر حجم التضحيات التى قدمتها قواتنا المسلحة الباسلة بدعم ومساندة شعب مصر العظيم لها، والتى مازالت حتى يومنا هذا تعمل على اجتثاث جذور الإرهاب الأسود من أرض سيناء بتضحيات أبنائها البررة من القوات المسلحة والشرطة".

كما أرسل أيضًا برقية تهنئة مماثلة للفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى.