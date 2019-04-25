وقال ناريشكين - حسبما نقلت وكالة أنباء /سبوتنيك/ الروسية كلمته أمام مؤتمر موسكو للأمن الدولي، اليوم /الخميس/ "إن قرار الولايات المتحدة بشأن إعلان القدس عاصمة لإسرائيل والاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان، وكذلك انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مع إيران من جانب واحد، يقوض الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط".

وأضاف ناريشكين إن هذه القرارات تهدد "مبدأ حل الأزمات من خلال المحادثات متعددة الأطراف".