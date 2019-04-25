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حالة الطقس اليوم الخميس 25/4/2019 فى مصر والدول العربية

الخميس، 25 أبريل 2019 12:00 ص
حالة الطقس اليوم الخميس 25/4/2019 فى مصر والدول العربية الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب
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نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم  الخميس ، ففى يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية استمرار ارتفاع درجات الحرارة ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا، اليوم الخميس، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

 

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد وجنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية، أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح شمالية غربية.

 

الطقس فى الأردن

نهاراً: تميل درجات الحرارة للارتفاع قليلاً، لتصبح أعلى من المعدلات الاعيتادية بقليل، ويسود طقس ربيعي معتدل في عُموم المناطق يميل للدفء خلال ساعات الظهيرة والعصر، في حين يكون حاراً نسبياً  في مناطق الاغوار و البحر الميت و العقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية مُعتدلة السرعة.

وفي خليج العقبة، الرياح: شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة، وحالة البحر وارتفاع الأمواج: متوسط ارتفاع الموج (20-30 سم)، ودرجة حرارة سطح مياه البحر: 22 درجة مئوية.

ليلاً: يسود طقس مُعتدل يتحوّل إلى بارد نسبياً عموماً مع ساعات الليل المتأخرة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شرقية مُعتدلة السرعة.

 

الطقس فى فلسطين 

يطرأ إرتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة مع أجواء أكثر إعتدالاً ودافئاً في كافة المناطق وتصبح الحرارة أعلى من معدلاتها السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام بحدود ثلاثة درجات مئوية. وتغطي السماء كميات من الغيوم على إرتفاعات عالية ومتوسطة. الرياح تكون غربية الى جنوبية غربية خفيفة السرعة .


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