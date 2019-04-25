جولات على الأسواق بالإسكندرية قبل شم النسيم.. و"قلعة قايتباى" تستعد للزائرين

الاسكندرية جاكلين منير

أكد محمد متولى مدير منطقة آثار الإسكندرية والساحل الشمالى، على الاستعدادات المكثفة لاستقبال أعياد تحرير سيناء وأعياد القيامة المجيد وشم النسيم بقلعة قايتباي.

وأشار فى تصريحات صحفية، إلى استعدادات القلعة لاستقبال الزائرين بعمل نوبتجيات على مدار اليوم من المفتشين لاستقبال الزائرين وتقديم الشرح للمكان الأثرى الهام، وذلك حرصا لقضاء الزائرين وقت ممتع بين جنبات المعلم الآثرى الأشهر بالإسكندرية مع التوجية بتواجد العاملين بشركة النظافة الخاصة بكامل طاقتها، للحرص على ظهور المنطقة بالمظهر الحضارى اللائق، بالإضافة إلى عمل صيانة لكل دورات المياة بالقلعة.

على جانب آخر، قام محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، برفقة مدير عام التجارة الداخلية ومدير إدارة رقابة المديرية وفرق العمل التابعة لهما وممثلى لمديرية الطب البيطرى ومفتشى أغذية بمديرية الصحة، بشن حملات مفاجئة على الأسواق.

جاء ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وتوجيهات الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، لضبط الأسواق خلال مواسم الأعياد تحرير سيناء و أعياد الأخوة الأقباط و شم النسيم، واستعدادات حلول شهر رمضان الكريم، والتأكد من توافر السلع الغذائية وضبط الأسعار بالأسواق وحماية المواطنين من الغش التجارى والسلع منتهية الصلاحية.

بدأت الحملات على مخازن الجبن الأبيض والجبن الرومى وفحصها والتأكد من تواريخ الصلاحية وسلامة الصفائح المعبئة بها وأقراص الجبن الرومى وأماكن تخزينها، ثم انطلقت الحملات إلى الأسواق لمعاينة الأسماك وخاصة المملحة والفسيخ والسردين والرنجة والملوحة، للتأكد من صلاحيتها حرصا على صحة المواطنين ولضبط الأسعار، كما تم التأكد من توافر السلع الغذائية من الخضروات والفاكهة وسلع ياميش رمضان والدواجن الحية والمذبوحة وأسفرت الحملات عن رصد لمخالفات فى تصنيع الفسيخ والسردين المملح بكميات 770 كجم فسيخ معفن و وجود طين بالخياشيم غير صالح للاستهلاك الادمى بناء على تقرير الطب البيطرى، وتم ضبط 40 برطمان سائل أحمر بأحد محلات الأسماك غير مدون عليه بيانات يتم استخدامه فى تلوين الأسماك وغشها واتخذت الاجراءات القانونية وتحريز الكميات المضبوطة لعرضها على وكيل النائب العام .

كما شملت الجولات، المرور على مركز الخدمات التموينى لرمل 3 ومعرض كوتة "سوبر ماركت أهلا رمضان" للإشراف على اللمسات النهائية تمهيدا لافتتاحهما خلال الساعات القليلة القادمة.