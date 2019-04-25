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تنفيذ 10 قرارات إزالة لـ20 مكمورة فحم فى كفر البطيخ بدمياط

الخميس، 25 أبريل 2019 10:22 ص
تنفيذ 10 قرارات إزالة لـ20 مكمورة فحم فى كفر البطيخ بدمياط حملة ازالة - أرشيفية
دمياط - معتز الشربينى
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شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ بمحافظة دمياط برئاسة مجدى خاطر، اليوم الأربعاء، حملة مكبرة بقريتى الرياض والبساتين، والتى أسفرت عن تنفيذ 10 قرارات إزالة لـ20 مكمورة على مساحة 1200 متر بالاشتراك مع ادارة البيئة وإدارة المتابعة بالوحدة، تحت إشراف محمد عمر نائب رئيس مدينة كفر البطيخ، وعبد الخالق فرج نائب كفر البطيخ لشئون القرى، ومهند سالم رئيس قرية الرياض وطارق أمين رئيس قرية البساتين.
 
يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بإزالة مكامير الفحم ومراعاة الاشتراطات والمعايير البيئية.

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