تموين المنوفية: توريد 1323 طن قمح ولدينا سعة تخزينية لـ210 آلاف طن

المنوفية _ محمد فتحي

أكد المهندس عاطف الجمال وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية أن الكميات الموردة من الأقماح منذ بداية فتح التوريد وحتى 1323 طن قمح بالمنوفية، مشيرا إلى أن عملية توريد القمح مستمرة حتى نهاية موسم الحصاد بالسعر المحدد 680 جنيها للطن.

وأضاف وكيل وزارة التموين فى تصريح خاص لـ"ليوم السابع" أنه تم تذليل كافة العقبات التى تواجه المزارعين حتى تحقق المحافظة أكبر كمية توريد هذا العام، مشدداً على أن يكون التوريد وفقا للضوابط والاشتراطات اللازمة على الفلاح لتوفير المقومات التى تساعد على إنجاح موسم الحصاد.

وأشار أننا نعمل على قدم وساق من أجل استقبال القمح إلى صوامع المحافظة وذلك لتحقيق فائض كبير من القمح، مؤكدا أن محافظة المنوفية قد أنهت استعداداتها على أتم وجه لاستقبال موسم حصاد القمح بتجهيز الصوامع والشون للتأكد من جودتها والعمل على توفير أقصى درجات الجودة لهذا المحصول الذى يعتبر من المحاصيل الهامة والاستراتيجية ويمثل الاهتمام به والحفاظ عليه أمناً قوميا، مشير إلى أننا لدينا صوامع بمدن منوف، شبين الكوم، كفر داود، السادات بسعة 210 آلاف طن.