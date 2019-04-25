تفريغ 999 رأس ماشية وشحن 7250 طن صودا كاوية بميناء غرب بورسعيد

بورسعيد - السيد فلاح

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس "القطاع الشمالى"، أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة NAPOLSI القادمة من كوبر بسلوفينيا وجنسيتها بنما وعلى متنها 999 رأس ماشية ويبلغ طولها 68 مترًا والغاطس 3.8 مترًا.

واستقبل الميناء السفينة BARSA وجنسيتها تركية ويبلغ طولها 115 مترًا والغاطس 5 أمتار، وذلك لشحن 7250 طن صودا كاوية من الميناء ومن المقرر أن تتجه السفينة بعد ذلك إلى تركيا.

وجارى التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفينتين من وإلى الميناء وعمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة.