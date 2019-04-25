تفاصيل قمة مصرية ـ صينية بـ«قاعة الشعب الكبرى» فى بكين.. غدا بـ"اليوم السابع"

تحت عنوان قمة مصرية - صينية بـ«قاعة الشعب الكبرى» فى بكين، تنشر "اليوم السابع" فى عددها المطبوع الصادر غدا الجمعة، تفاصيل قمة مصرية - صينية بـ«قاعة الشعب الكبرى» فى بكين.. «شى جين بينج» يشيد بتحقيق الرئيس إنجازات واضحة على صعيد الإصلاح الاقتصادى والأمن والاستقرار.. السيسى: الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقى تضفى بُعداً استراتيجياً على مشاركة مصر الفاعلة فى مبادرة الحزام والطريق.

فيما يلى أهم عناوين عدد الغد من "اليوم السابع"..

ـ «شى جين بينج» يشيد بتحقيق الرئيس إنجازات واضحة على صعيد الإصلاح الاقتصادى والأمن والاستقرار.. قمة مصرية - صينية بـ«قاعة الشعب الكبرى» فى بكين.. السيسى: الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقى تضفى بُعداً استراتيجياً على مشاركة مصر الفاعلة فى مبادرة الحزام والطريق

ـ السيسى للشعب المصرى فى الذكرى 37 لتحرير سيناء: الحفاظ على تراب الوطن بالعمل لا الشعارات.. نحاصر الإرهاب الأسود ونرسى أساسا متينا للتنمية.. ويحق لنا الفخر بما حققناه والتطلع للمزيد.. يوم فاصل بين الفقدان والاسترداد.. وبطولات استعادة سيناء بالحرب والتفاوض ملحمة وطنية

ـ الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى حوار خاص لـ «اليوم السابع»: خطة لرفع التراكمات التاريخية من القمامة بالمحافظات خلال عام

ـ صورة تكشف حقيقة شيخ الإخوان.. وتورط عائلة ثرية فى التفجيرات.. يوسف القرضاوى مفتى التفجيرات الإرهابية فى سريلانكا

ـ غدا.. انفراد على صفحات «اليوم السابع» أكبر اختراق لغرف الإخوان المظلمة

ـ «المالية»: الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد بـ2 مليار دولار فى يوليو.. بعثة الصندوق ستزور مصر خلال الشهر المقبل لإجراء المراجعة الأخيرة

ـ «التخطيط العمرانى» يوافق على تغيير استخدام 150 قطعة أرض من صناعى لسكنى وتجارى.. إقامة مجتمع عمرانى جديد غرب بورسعيد.. وإنشاء منطقة حرة عامة بالمنيا

ـ لاسارتى يطلب تجهيز سليمان.. عرض تركى يهدد مفاوضات الأهلى لضم «بامبو» فى الصيف

ـ نيفين جامع لـ «اليوم السابع»: قانون جهاز تنمية المشروعات الجديد يحفز المواطن على امتلاك مشروع خاص

ـ حكايات نساء بلا وطن.. حياة السوريات والعراقيات واليمنيات بمعسكرات اللاجئين فى الأردن