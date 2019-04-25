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تعرف على عقوبة تركيب مصابيح إضاءة مخالفة للتصميم الأصلى للسيارة وفق قانون المرور

الخميس، 25 أبريل 2019 04:00 ص
تعرف على عقوبة تركيب مصابيح إضاءة مخالفة للتصميم الأصلى للسيارة وفق قانون المرور حملة مرور - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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يتضمن قانون المرور الجديد، مجموعة من المواد الرادعة تتضمن عقوبات سالبة للحريات وأخرى مالية لمخالفات تندرج تحت شرائح مختلفة نرصد منها فى السطور التالية ما يلى :

- عدم اتباع الإشارات أو التعليمات أو الأوامر من رجال المرور

فرض قانون المرور الجديد تلك المخالفة ضمن الشريحة الثالثة التى يتم من خلالها خصم 3 نقاط حال ارتكابها، والحبس مدة لا تزيد على شهر، وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو إحداهما

-تركيب مصابيح مخالفة أو ما يماثلها بخلاف التصميم الأصلى للمركبة

فرض القانون على سائقى المركبات حال نفاد 50 نقطة مرورية التى يتم خصمها من السائق حال ارتكاب تلك المخالفة على الطرق، وأقرت المادة 77 من القانون بخصم نقطتين حال ارتكاب مخالفة منها، وغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد على 400 جنيه.

 

 


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