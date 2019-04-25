تعرف على استعدادات إدارة أوقاف بندر الأقصر لشهر رمضان المبارك × 9 معلومات

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الشيخ محمد زكى يونس مدير إدارة أوقاف بندر الأقصر، أنه يجرى الاستعداد على قدم وساق لشهر رمضان المبارك، وذلك بعقد سلسلة لقاءات مع كافة العاملين بإدارة أوقاف بندر الأقصر من أئمة ومقيمى الشعائر ومؤذنين وعمال، وكذلك المفتشين داخل مسجد أبو الجود لبحث تفاصيل العمل خلال الشهر الكريم وخلافه.

وأضاف الشيخ محمد زكى يونس لـ"اليوم السابع"، أنه تم إطلاق عدة تعليمات شملت مايلي:-

1. تم التنبيه على الأئمة وغيرهم من العاملين بالإدارة بالالتزام بالحضور فى المسجد والتعامل مع الجمهور برفق ولين

2. تقرر تهيئة كافة المساجد للعبادة وعدم تركه للجماعات المتطرفة

3. تم التنبيه على الأئمة والعاملين بعدم السماح لأى شخص بأداء دروس فى المسجد إلا بتصريح رسمى مسبق من قبل الإدارة أو المديرية ومن يخالف ذلك يتعرض للمسائلة القانونية

4. عدم استخدام مكبرات الصوت الخارجية أثناء صلاة التراويح والتهجد فى شهر رمضان إلا فى الأذان وصلاة الجمعة خاصة فى المساجد المتقاربة من بعضها حفاظاً على المصلين من عدم الخطأ مع المساجد الأخرى

5. التنبيه على الأئمة والعاملين بالمتابعة المستمرة لعدادات الكهرباء الجديدة وإبلاغ الإدارة قبل انتهاء الكارت لتجديده فى الوقت المناسب قبل نفاذه

6. التنبيه على العاملين بالمساجد بتهيئة المساجد ونظافتها وصيانتها قبل دخول شهر رمضان لاستقبال المصلين والصائمين

7. مراعاة توفير وترشيد الكهرباء خلال شهر رمضان وأن المساجد أعدت للطاعة والعبادة

8. التنبيه على الجميع بعدم استخدام أى مرافق لأى هيئة غير تابعة للأوقاف أعلى المسجد أو فى محيطه حفاظاً على المال العام

9. تم الإعلان عن المساجد التى سيتم فيها الاعتكافات وعن أسماء ساحات صلاة العيد