ترامب ينفي طلبه من مستشار البيت الأبيض السابق إقالة مولر

واشنطن (أ ش أ)

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس أن يكون قد طلب من مستشار البيت الأبيض السابق دون ماكجن إقالة مستشار التحقيق الخاص روبرت مولر، معارضا بذلك الواقعة التي أوردها تقرير مولر بالتفصيل في نسخته المنقحة التي أصدرتها وزارة العدل الأمريكية الأسبوع الماضي.

ونقلت صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية تغريدة لترامب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، قال فيها "بالنسبة لما نقلته وسائل الإعلام الإخبارية المزيفة على نحو غير صحيح، لم أقل أبدا لمستشار البيت الأبيض في ذلك الحين دون ماكجن أن يقيل روبرت مولر مع أن لي الحق قانونا في القيام بذلك"..مضيفا "لو كنت أريد إقالة مولر لما كنت احتاج إلى ماكجن للقيام بذلك، كان بإمكاني أن أفعل ذلك بنفسي".

وذكر تقرير المحقق الأمريكي الخاص روبرت مولر، بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016، أن مستشار البيت الأبيض دون ماكجن رفض تنفيذ أمر الرئيس دونالد ترامب بإقالة المحقق الخاص روبرت مولر، حيث رغب ترامب في إقالة مولر في يونيو 2017 لمنع تضارب المصالح.

وتعد هذه الواقعة الأبرز بين عشر وقائع ذكرها التقرير بوصف مفصل وتضمنت قيام الرئيس الأمريكي بما يحتمل أن يكون عرقلة لمسار التحقيق، لكن التقرير لم يتوصل لنتيجة حاسمة بشأن ما إذا كان ترامب قد عرقل العدالة ولم يبرئه منها أيضا.

وعلى خلفية التقرير، أصدر رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب الأمريكي، الديمقراطي جيري نادلر، مذكرة استدعاء يأمر فيها مستشار البيت الأبيض السابق، دون ماكجان، بالإدلاء بشهادته أمام الكونجرس، وأشارت تقارير إعلامية إلى أن البيت الأبيض قد يمنع ماكجان من الامتثال لأمر الكونجرس، فيما صرح ترامب أمس لمراسلي البيت الأبيض "لقد كنت أكثر الرؤساء شفافية..سنواجه جميع مذكرات الاستدعاء".