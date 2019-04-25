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تراجع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات وسط هبوط 8 قطاعات

الخميس، 25 أبريل 2019 10:35 ص
تراجع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات وسط هبوط 8 قطاعات بورصة الكويت
كتب هانى الحوتى
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تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بضغوط هبوط 8 قطاعات.
 
وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.38% خاسرا عدد 22.020 نقطة ليصل إلى مستوى 5711.92 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.46% خاسراً عدد 28.430 نقطة ليصل إلى مستوى 6141.84 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.18% خاسراً عدد 8.980 نقطة ليصل إلى مستوى 4885.36 نقطة.
 
وجرى التداول بمستهل التعاملات على 74.2 مليون سهم بقيمة 7.7 مليون دينار كويتى عبر 2676 صفقة.
 
وتراجعت 6 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 6.67%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 1.46%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.33%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.32%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.26%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.20%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.17%.
 
وجاء سهم "السورية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 19.14%، تليه مراكز بنسبة 5.36%، ثم أسمنت خليج بنسبة 4.35%، فيما تصدر سهم "الهلال" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.48% ثم الأنظمة بنسبة 6.04%، ثم آن بنسبة 4.89%
 
 

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