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تراجع بورصة قطر بمستهل التعاملات بضغوط هبوط جماعى للقطاعات

الخميس، 25 أبريل 2019 10:22 ص
تراجع بورصة قطر بمستهل التعاملات بضغوط هبوط جماعى للقطاعات بورصة قطر
كتب هانى الحوتى
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تراجعت بورصة قطر بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.47% خاسرة 48.64 نقطة، ليصل إلى مستوى 10408.92 نقطة.
 
وجرى التداول بمستهل التعاملات ببورصة قطر على 6.2 مليون سهم بقيمة 79.8 مليون ريال قطرى عبر 2206 صفقة، وارتفع 10 أسهم، وانخفض 26 سهما، واستقر 4 أسهم.
 
وتراجعت كل القطاعات على رأسها قطاع الصناعات بنسبة 1.41%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.97%، تلاه قطاع النقل بنسبة 0.61%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.29%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.28%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.26%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.03%.

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