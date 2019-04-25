تراجع بورصة دبى بمستهل التعاملات بضغوط هبوط 7 قطاعات

كتب هانى الحوتى

تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.74% خاسرا عدد 20.73 نقطة ليصل إلى مستوى 2781.85 نقطة.

وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 40 مليون سهم محققة ما قيمته 74.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 922 صفقة ل27 سهما، وارتفعت 7 أسهم، فيما انخفض 15 سهما، واستقرت 5 أسهم.

وتراجعت 7 قطاعات على رأسها قطاع الاستثمار بنسبة 7.08%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 0.63%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.47%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.45%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.39%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.30%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.01%، فيما ارتفع قطاع السلع بنسبة 0.36%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 5.86%، ثم سهم شركة إعمار مولز بنسبة 0.58%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة شركة دبى للاستثمار بنسبة 8.59%، ثم مصرف السلام البحرين بنسبة 1.23%