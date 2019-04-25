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تراجع بورصة دبى بختام التعاملات وسط هبوط 4 قطاعات على رأسها الاستثمار

الخميس، 25 أبريل 2019 12:57 م
تراجع بورصة دبى بختام التعاملات وسط هبوط 4 قطاعات على رأسها الاستثمار بورصة دبى
كتب هانى الحوتى
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تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.54% خاسرا عدد 15.14 نقطة ليغلق عند مستوى 2787.44 نقطة.
  
وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 139.1 مليون سهم محققة ما قيمته 204 مليون درهم من خلال تنفيذ 2278 صفقة لـ31 سهما، وارتفع 14 سهماً، فيما انخفضت 9 أسهم، واستقرت 8 أسهم.
 
وتراجعت 4 قطاعات على رأسها قطاع الاستثمار بنسبة 7.46%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 0.70%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.15%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.02%، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.68%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.60%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 0.36%.
 
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم المصرف الخليجى التجارى بنسبة 7.48%، ثم سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 2.83%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة شركة دبى للاستثمار بنسبة 9.82%، ثم شركة ديار العقارية بنسبة 1.84%
 

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