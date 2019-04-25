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تراجع بورصة الكويت بختام التعاملات بضغوط هبوط 8 قطاعات

الخميس، 25 أبريل 2019 01:42 م
تراجع بورصة الكويت بختام التعاملات بضغوط هبوط 8 قطاعات بورصة الكويت
كتب هانى الحوتى
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تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بضغوط هبوط 8 قطاعات.
 
وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.49% خاسرا عدد 28.33 نقطة ليغلق عند مستوى 5705.61 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.53% خاسراً عدد 32.91 نقطة ليغلق عند مستوى 6137.36 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.39% خاسراً عدد 19.1 نقطة ليغلق عند مستوى 4875.22 نقطة.
 
وجرى التداول بختام التعاملات على 123.8 مليون سهم بقيمة 14.8 مليون دينار كويتى عبر 4762 صفقة.
 
وتراجعت 8 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 6.53%، تلاه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.88%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 0.89%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.87%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.57%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.40%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.25%.
 
وجاء سهم "بورتلاند" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 10%، تليه السورية بنسبة 9.88%، ثم بيان بنسبة 9.59%، فيما تصدر سهم "الهلال" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.48% ثم مواشى بنسبة 9.09%، ثم الأنظمة بنسبة 6.53%.
 

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