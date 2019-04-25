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الخميس، 25 أبريل 2019 03:49 م
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تداول 34 سفينة بضائع وحاويات بموانئ بورسعيد

الخميس، 25 أبريل 2019 03:37 م
تداول 34 سفينة بضائع وحاويات بموانئ بورسعيد ميناء بورسعيد - أرشيفية
بورسعيد - السيد فلاح
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أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس "القطاع الشمالى" أن إجمالى حركة السفن اليوم الخميس 34 سفينة.
 
واستقبل ميناء شرق بورسعيد 6 سفن حاويات وغادر الميناء 5 سفن ومتواجد على الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر دخول 6 سفن.
 
كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات وخروج سفينة ومتواجد على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول سفينة، كما سجل الميناء دخول سفينتين  بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول سفينة.
 
وجارى التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من وإلي الميناء.
 
 
 

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