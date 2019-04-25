تداول 34 سفينة بضائع وحاويات بموانئ بورسعيد

بورسعيد - السيد فلاح

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس "القطاع الشمالى" أن إجمالى حركة السفن اليوم الخميس 34 سفينة.

واستقبل ميناء شرق بورسعيد 6 سفن حاويات وغادر الميناء 5 سفن ومتواجد على الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر دخول 6 سفن.

كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات وخروج سفينة ومتواجد على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول سفينة، كما سجل الميناء دخول سفينتين بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول سفينة.

وجارى التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من وإلي الميناء.