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الخميس، 25 أبريل 2019 09:40 ص
خالد صلاح
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تحرير 1248 مخالفة مرورية وفحص 39 شخصا جنائيا فى حملة مكبرة بالمنوفية

الخميس، 25 أبريل 2019 09:26 ص
تحرير 1248 مخالفة مرورية وفحص 39 شخصا جنائيا فى حملة مكبرة بالمنوفية حملات مروريه -ارشيفية
كتب فريق المحافظات
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شنت مديرية أمن المنوفية حملة مرورية مكبرة تحت إشراف اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، واللواء محمد لبنه مدير إدارة المرور لتسير السيولة المرورية، أسفرت عن تحرير 1248 مخالفة مرورية متنوعة.
 
كما شنت مدير أمن المنوفية حملة مكبرة على الظهير الصحراوى برئاسة اللواء أسامة سعودى رئيس قطاع الأمن بالسادات ومنوف، أسفرت عن فحص 10 مزارع دائرة مركز السادات، وفحـص 39 شخصا وتبين وجود عاطلين هاربين من أحكام قضائية.
 
وفى مجال فحص الشقق المفروشة تم فحص 20 شقة مفروشة و23 شخصا جنائيا من قاطنيها بدائرة قسم شبين الكوم تبين أنهم غير مطلوبين عدا أشخاص منهم هاربين من أحكام قضائية، كما تم تحرير7 قضايا إشغالات المقاهى بدائرة المديرية.

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