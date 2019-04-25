video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 25 أبريل 2019 12:48 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تحرير 1042 مخالفة فى حملة مرورية مكبرة بالغربية

الخميس، 25 أبريل 2019 11:42 ص
تحرير 1042 مخالفة فى حملة مرورية مكبرة بالغربية حملة مرورية -ارشيفية
الغربية - محمد طارق
إضافة تعليق

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية حملة مرورية على الطرق السريعة والداخلية بعدد من مراكز ومدن المحافظة، أسفرت عن ضبط عدد من المخالفات المرورية.

تلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد ماجد ناشد مدير إدارة مرور الغربية بشن حملة مرورية بمدن ومراكز المحافظة، أسفرت الحملة عن تحرير وضبط 1042 مخالفة متنوعة، شملت السير عكس الاتجاه، والسير بدون لوحات معدنية، والسير برخصة منتهية وبدون رخصة قيادة.

وتم ضبط دراجات نارية ومركبات توك توك بدون لوحات وبدون تراخيص، وتحصيل 47 ألفا و500 جنيه "غرامات فورية"، وتم تحرير المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة للتحقيق.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط وتحرير 1137 مخالفة فى حملة مرورية بالغربية

أخبار مصر

أخبار الغربيه

أخبار المحافظات

مرور الغربيه

حملات مروريه




لا تفوتك
7 معلومات عن حجم الاستثمارات الصينية بمصر بمناسبة زيارة الرئيس لبكين

7 معلومات عن حجم الاستثمارات الصينية بمصر بمناسبة زيارة الرئيس لبكين

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

أحمد فتحى يقود وسط الأهلى أمام المصرى وعودة باسم علي

أحمد فتحى يقود وسط الأهلى أمام المصرى وعودة باسم علي

جهاز حماية المستهلكِ يعلن عن خدمات طوارىء خلال الأجازات

جهاز حماية المستهلكِ يعلن عن خدمات طوارىء خلال الأجازات

قائد عملية "إيلات": بذلنا دماء كثيرة للدفاع عن سيناء فى وجه الأعداء

قائد عملية "إيلات": بذلنا دماء كثيرة للدفاع عن سيناء فى وجه الأعداء

إنفوجراف.. كيف يتم حساب نسبة الأصوات الصحيحة والباطلة والمشاركة بالاستفتاء؟

إنفوجراف.. كيف يتم حساب نسبة الأصوات الصحيحة والباطلة والمشاركة بالاستفتاء؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة