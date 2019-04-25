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تتضمن 4 وزراء .. محمد بن راشد يعلن عن تشكيل "وزارة اللامستحيل"

الخميس، 25 أبريل 2019 02:23 م
تتضمن 4 وزراء .. محمد بن راشد يعلن عن تشكيل "وزارة اللامستحيل" وزارة اللامستحيل
كتب خالد إبراهيم
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منذ أيام قليلة، أعلن الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء الإماراتى وحاكم دبى إطلاق "وزارة اللامستحيل"، والتى ستكون بدون وزير على أن يكون طاقمها من أعضاء مجلس الوزراء.

محمد بن راشد أعلن اليوم عن مزيد من التفاصيل، حيث قال: "كلفنا اليوم ٤ وزراء فى حكومة الامارات إدارة وزارة اللامستحيل، كل وزير سيكون له ملف ضمن الوزارة .. يتقدمهم أخى الشيخ سيف بن زايد .. ومعه عبيد الطاير ونورة الكعبى وعهود الرومى، وسيتم تدوير الوزارة على وزراء آخرين لاحقا .. أسلوب غير تقليدى فى العمل الحكومى لتحقيق أهداف غير تقليدية"

وزارة اللامستحيل
وزارة اللامستحيل

 

وتمثل وزارة اللامستحيل، الجيل القادم من الممارسات الحكومية، وتعمل على ملفات وطنية إماراتية مهمة تتطلب معالجات سريعة وجريئة وقرارات فاعلة، وتتضمن مهامها تطوير حلول استباقية وجذرية لمواضيع معينة ضمن فترة زمنية محددة، وتضم فرق عمل بمهام مشتركة من مختلف الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص والأفراد.

 


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