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الخميس، 25 أبريل 2019 02:19 ص
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تاجر الأقراص سقط فى قبضة مكافحة المخدرات قبل ترويج بضاعته فى الجيزة

الخميس، 25 أبريل 2019 02:00 ص
تاجر الأقراص سقط فى قبضة مكافحة المخدرات قبل ترويج بضاعته فى الجيزة أقراص مخدرة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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سقط عاطل فى قبضة ضباط مكافحة المخدرات بالجيزة، وبحوزته كمية من الأقراص المخدرة، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات لترويجها على عملائه، فتمت إحالته إلى النيابة للتحقيق.

توصلت تحريات ضباط مكافحة المخدرات بالجيزة، إلى تورط عاطل سبق اتهامه فى عدة قضايا، بترويج المواد المخدرة على عملائه بمحيط مسكنه، وأنه يتردد عليه عدد من عملائه من المتعاطين للحصول على المواد المخدرة.

وبإعداد عدة أكمنة تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبحوزته كمية من الأقراص المخدرة، وهاتف محمول، ومبلغ مالى، واعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، والهاتف لتسهيل تواصله مع عملائه، كما اعترف أن المبلغ المالى حصيلة بيع الأقراص المخدرة.

وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

 


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