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تأخر إقلاع 4 رحلات دولية بالمطار لأعمال الصيانة وظروف التشغيل

الخميس، 25 أبريل 2019 12:20 م
تأخر إقلاع 4 رحلات دولية بالمطار لأعمال الصيانة وظروف التشغيل مطار القاهرة الدولى
كتبت رحاب نبيل
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شهدت حركة الطيران بمطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، تأخر إقلاع 4 رحلات دولية أكثر من ساعة عن موعد الإقلاع المقرر لها بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة.
 
وأفاد مصدر ملاحي بمطار القاهرة، أن رحلة شركة نسما للطيران 170 المتجهة إلى جدة تأخرت ساعتين عن موعد الإقلاع المقرر لها بسبب ظروف التشغيل، كما تأخرت رحلة شركة فلاي ناس 655 المتجهة إلى جدة ساعة ونصف لظروف التشغيل.
 
وأضاف المصدر أن رحلة الخطوط العمانية 408 المتجهة إلى مسقط تأخرت ساعة ونصف لظروف التشغيل، كما تأخرت رحلة شركة طيران الإتحاد 658 المتجهة إلى أبوظبي ساعة ونصف لظروف التشغيل.
 
وأوضح المصدر أن رحلات الشركة الوطنية مصر للطيران الدولية والداخلية شهدت انتظاما تاما في حركة إقلاع وهبوط الطائرات بدون تأخير أو إلغاء وفقا لجدول التشغيل المقرر لها.
 
وأشار المصدر إلى أن سلطات المطار لم تتلق أي إخطار من شركات الطيران العاملة بالمطار بالغاء إقلاع رحلاتها لعدم جدواها إقتصاديا لقلة الركاب.
 
 
 
 
 

 


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مطار القاهرة

رحلات دولية




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