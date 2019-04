بن راشد بعد لقاء السيسى: نسعى للتنسيق الاقتصادى مع رئيس أكبر دول المنطقة

التقى صباح اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسى بالشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبى، وذلك على هامش قمة «الحزام والطريق».

و علَق الشيخ محمد بن راشد على الزيارة قائلا عبر حسابه: "التقيت على جانب القمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى .. ناقشنا مواضيع متعددة .. ونتابع باهتمام كبير التطورات الاقتصادية المتسارعة التي يقودها رئيس أكبر دول المنطقة .. التعاون والتكامل والتنسيق الاقتصادي لدولنا ضرورة تمليها تطورات الاقتصاد العالمى"

Video: @HHShkMohd meets @AlsisiOfficial in Beijing during the Belt and Road Conference for International Cooperation taking place in the Chinese capital.The leaders discussed discussed bilateral relations & ways to develop cooperation in political, economic & technological fields pic.twitter.com/YC1EWjQu0L