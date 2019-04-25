بن راشد بعد لقاء السيسى: نسعى للتنسيق الاقتصادى مع رئيس أكبر دول المنطقة

كتب خالد إبراهيم

التقى صباح اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسى بالشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبى، وذلك على هامش قمة «الحزام والطريق».

و علَق الشيخ محمد بن راشد على الزيارة قائلا عبر حسابه: "التقيت على جانب القمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى .. ناقشنا مواضيع متعددة .. ونتابع باهتمام كبير التطورات الاقتصادية المتسارعة التي يقودها رئيس أكبر دول المنطقة .. التعاون والتكامل والتنسيق الاقتصادي لدولنا ضرورة تمليها تطورات الاقتصاد العالمى"



أثناء اللقاء بين الجانبين

Video: @HHShkMohd meets @AlsisiOfficial in Beijing during the Belt and Road Conference for International Cooperation taking place in the Chinese capital.The leaders discussed discussed bilateral relations & ways to develop cooperation in political, economic & technological fields pic.twitter.com/YC1EWjQu0L — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) April 25, 2019



جانب من اللقاء

وكان الرئيس السيسى قد أشاد بالتطور الكبير الذي تشهده دولة الإمارات، والدور المتميز الذى تلعبه إمارة دبى فى ظل القيادة الحكيمة للشيخ محمد بن راشد في مجالات الاستثمار والتكنولوجيا والمجالات المستحدثة كالمعرفة والتميز وعلوم المستقبل، بحيث أصبحت مثالاً رائداً فى مجال التنمية فى المنطقة بل والعالم.