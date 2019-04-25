بالصور.. تعرف أين قضيت العائلات المالكة أجازة عيد الفصح؟

كتبت فاطمة شوقى

تختلف طريقة احتفال العائلات المالكة فى أوروبا بعيد الفصح، حيث يكون العيد فرصة مناسبة لجمع أفراد العائلة للاحتفال.



الأمير كارلوس فيليبى وزوجته صوفيا

العائلة المالكة البريطانية

قررت العائلة المالكة البريطانية قضاء هذه الإجازات الصغيرة فى المنزل، حيث تزامن عيد الفصح هذا العام مع عيد ميلاد الملكة إليزابيث الـ 93 ، واجتمعت العائلة فى كنيسة القديس جورج فى قلعة وندسور، فى الاحتفالات الدينية.

ووفقا لصحيفة "لابيرداد" الإسبانية فقد انضم إلى الملكة إلزابيث فى حضور القداس، الأمير وليام وزوجته كيت ميدلتون، والأمير هارى، بينما غابت زوجته، ميجان ماركل عن الحضور، التى من المتوقع أن تضع مولودهما الأول خلال الأسابيع المقبلة، كما غاب عن المناسبة، الأمير فيليب، زوج الملكة إليزابيث، البالغ من العمر 97 عاما، والذى كان أعلن اعتزاله الخدمة العامة.



العئلة المالكة البريطانية

عائلة موناكو الملكية

أمضى الأمير ألبرت والأميرة تشارلين أجازته مع أطفاله، الأمير جاك والأميرة جابرييلا فى ديزنى لاند باريس.



العائلة المالكة اليونانية فى جزر البهاما

العائلة المالكة اليونانية

سافرت العائلة المالكة اليونانية إلى جزر البهاما، وتبادل كل من الأميرة أولمبيا والأميرة مارى شانتال صورا لرحلتهم العائلية الصغيرة على شبكاتهم الاجتماعية الشخصية.



العائلة المالكة اليونانية

العائلة المالكة الاسبانية

قضى ملك إسبانيا فيليبى السادس وملكة إسبانيا ليتيزيا وبناتهم إجازات عائلية قبل عيد الفصح، وعادوا فى يوم عيد الفصح لحضور الاحتفالات الدينية فى مايوركا بكاتدرائية لا بالما.



العائلة المالكة الاسبانية _1

العائلة المالكة السويدية

وقضت الأميرة فيكتوريا السويدى، أيام الأعياد فى جزيرة أولاند، وشاركت الشعب السويدى صورا على حسابها على الإنستجرام، أذ تم تصوير الأميرة إستيل والأمير أوسكار أثناء المشى فى النهاية أسبوع عيد الفصح فى أولاند .

وشارك الأمير كارلوس فيليبى وزوجته صوفيا أيضًا مع متابعى الإستجرام صورة، ولكن دون الكشف عن مكان وجودهم: "نأمل أن يكون لديك عيد فصح جميل!"