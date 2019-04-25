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بالتزامن مع زيارة الرئيس للصين.. 10 معلومات عن مبادرة "الحزام والطريق"

الخميس، 25 أبريل 2019 11:00 م
بالتزامن مع زيارة الرئيس للصين.. 10 معلومات عن مبادرة "الحزام والطريق" طريق الحرير- مبادرة الحزام والطريق
كتبت- هبة حسام
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بالتزامن مع زيارة الرئيس للصين على رأس وفد مصرى رفيع المستوى، لدعم عوامل نجاح منتدى "الحزام والطريق" على المستويين الإقليمى والدولى، ينشر "اليوم السابع"، 10 معلومات عن مبادرة "الحزام والطريق"، والتى تعرف أيضاً باسم "طريق الحرير".

 

1- تم إطلاقها عام 2013، وتعرف باسم "طريق الحرير".

2- يمر الطريق عبر 65 دولة، وافق على المشاركة منها 50 دولة فقط.

3- تأتى مصر فى مقدمة الدول بالشرق الأوسط التى وافقت على المشاركة فى "طريق الحرير".

4- تنقسم مبادرة "الحزام والطريق" إلى طريقين، بحرى وبرى.

5- يبدأ الطريق البحرى من فوجو فى الصين إلى البحر المتوسط نحو أوروبا.

6- يتضمن الطريق البرى، 6 ممرات برية.

7-  تستهدف الصين من "طريق الحرير" زيادة ربطها بدول العالم.

8- تتمثل المبادرة الصينية فى ضخ استثمارات بالمليارات لدول "الطريق".

9- على مستوى مصر، تمثلت الاستثمارات فى المنطقة الصينية بالعين السخنة.

10- تبلغ مساحة المنطقة الصينية 7.34 كم 2 وتستهدف استثمارات تتجاوز 6 مليارات دولار.
 

يذكر أن اليوم الخميس، بدأت فعاليات المنتدى الصينى "الحزام والطريق"، بمدينة بكين، والتى شهدت مباحثات ثنائية بين الرئيس عبد الفتاح السيسى ونظيره الصينى، تم خلالها استعراض سبل دعم وتفعيل مبادرة الحزام والطريق.

 

 


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