بالأسماء.. ترقية 49 عضو هيئة تدريس بجامعة بنى سويف

بنى سويف - أيمن لطفى

وافق مجلس جامعة بنى سويف فى جلسته الأخيرة برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، على ترقية 49 من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وذلك بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء مجلس الجامعة.

وأكد منصور حسن فى بيان له اليوم، أن الترقيات تأتى طبقا للشروط المنصوص عليها فى قانون تنظيم الجامعات واللجنة الدائمة للترقيات كلا فيما يخصه وطبقا للأبحاث المنشورة والقواعد المعمول بها فى لجان الترقيات المقررة من المجلس الأعلى للجامعات، معلنا أسماء من شملتهم الترقيات وهم:

التعيين فى وظيفة أستاذ مساعد: دكتور أسامة إسماعيل محمد حجاج ، أيمن محمد مفتاح بريشة، غيضان السيد على عبدالمجيد ، فاطمة أحمد محمد حسين ، هشام عبده مهران تغيان، وائل فتحى السيد مندور .

التعيين فى وظيفة مدرس: أحمد سعد أحمد عبدالمجيد، أحمد شعبان على محمود، أحمد صفاء أحمد سيد، أحمد عبدالخالق طه عبداللطيف، أسامة محمود محمد عبدالله، إيمان أحمد عبدالموجود عبدالعاطى، إيمان مصطفى محمد خليل، خالد سيد عبدالله مجودة، رغدة عبيد إبراهيم محمود، سلوى إبراهيم تهامى إبراهيم، سوزان صلاح الدين مصطفى هاشم، طلعت سعيد بدر عبد المجيد، علا إسماعيل مجاهد السيد، علاء الدين مصطفى محمد مصطفى ، فيصل أحمد عبدالرؤوف أحمدى، كريم محمد عادل عبدالعظيم محمد، محمود حسان خليفة حسن، محمود عبد المطلب محمود عبدالمطلب، منار محمد عبدالعزيز حسن، نادر جلال حسين محمد، نهى عبدالعظيم أحمد محمود ،يوسف بطرس اسحق خليل.

التعيين فى وظيفة مدرس مساعد: أحمد عبدالحليم عبدالله عمار ، آية يحيى حسين محمود الشريف،إيمان أحمد محمد إسماعيل ، بسمة صفوت عبدالحكم عبدالوهاب ، جهاد أحمد على حسن، حسناء بركات حسنى عبدالتواب، حسناء رجب صادق محمود تمساح ،دعاء عبدالرحمن عبدالفتاح دياب،سارة أحمد محمد أحمد،سهر سيد عبدالغفار محمد، عزة حسين بكرى أمين، فاطمة مجدى ماهر محمد،كريمان محمد رمضان أحمد ، لمياء عويس عبدالفتاح علي، ماجد أحمد حامد أحمد، نورهان عادل عبدالتواب يس، هبة أحمد يونس خليفة، هيام هاشم عبدالتواب، ولاء شلبى محمد قرنى ، ولاء عيد ذكى أحمد، يسرا محمد فتحى عكوش.