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المصارف العربية: الحوكمة أبرز أسس عمل البنوك.. وندعم الوعى بالتثقيف المالى

الخميس، 25 أبريل 2019 09:45 ص
المصارف العربية: الحوكمة أبرز أسس عمل البنوك.. وندعم الوعى بالتثقيف المالى الأمين العام لاتحاد المصارف العربية خلال كلمته أمام المؤتمر
رسالة بيروت – أحمد يعقوب
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قال وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، اليوم الخميس، إن دعم مفهوم "الحوكمة" أحد أهم أسس الإصلاحات الاقتصادية وعمل القطاع المصرفى، مؤكدا على أهمية مواكبة الممارسات الدولية فى مجال الحوكمة ودعم المبادرات الخاصة برفع الوعى بالعمل المصرفى وزيادة قاعدة المتعاملين مع النظام المالى الرسمى.
 
وأكد وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، خلال كلمته أمام المؤتمر المصرفى العربى فى بيروت، على أن اتحاد المصارف العربية نظم العديد من الفعاليات والمؤتمرات والدورات التدريبية وعقد عدة اتفاقيات مع جهات محلية وإقليمية بشأن عدة مبادرات تشمل الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والثقافة المالية، لدعم مفهوم الشمول المالى وتكثيف العمل فى المجال الأخير خلال الفترة من 2015 - 2020.
 
وأشار وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية إلى أن الاتحاد يعمل على توسيع إدخال مفهوم الثقافة المالية فى المناهج الدراسية العربية بالتعاون مع وزارات التربية والتعليم فى الدول العربية لزيادة الوعى بالعمل المصرفى.
 
وينظم اتحاد المصارف العربية، وبالتعاون مع مصرف لبنان وجمعية مصارف لبنان، المؤتمر المصرفى العربى لعام 2019 فى العاصمة اللبنانية بيروت، وذلك خلال الفترة من 23 إلى 25 أبريل الجارى بحضور حشد كبير من كبار المسؤولين والاقتصاديين والمصرفيين.
 
 

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