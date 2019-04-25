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المرور: كاميرات مراقبة لرصد المخالفات وإرسالها للسائقين على الهاتف المحمول

الخميس، 25 أبريل 2019 01:10 ص
المرور: كاميرات مراقبة لرصد المخالفات وإرسالها للسائقين على الهاتف المحمول المرور - صورة أرشيفية
بورسعيد - محمد فرج
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أكد العقيد محمد بصلة مدير إدارة مرور بورسعيد، أن قانون المرور الجديد مشروع ما زال قيد الدراسة والمناقشة داخل لجنة النقل من خلال خبراء المرور والمجلس القومى للسلامة على الطرق، وغيرهم من الأساتذة المتخصصين حتى يتم الاستقرار على الشكل النهائى للقانون  بهدف إلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور للحد من نزيف الدماء على الإسفلت .

 

وأكد مدير إدارة مرور بورسعيد، خلال تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن ما يتردد على صفحات التواصل الاجتماعى فيس بوك عن تطبيق القانون الجديد ليس له أساس من الصحة، ودعا المواطنين لعدم الانسياق وراء الإشاعات المغرضة التى تستهدف الرأى العام .

 

وقال العقيد بصلة، أن بورسعيد تشهد حاليًا طفرة فى التعديلات والتوسعات المرورية بالشوارع والميادين الرئيسية لمواكبة حركة التطوير الشامل بالتنسيق مع كلية الهندسة لتفادى أية سلبيات نتيجة التوسعات الشاملة التى تهدف إلى السيولة المرورية منعًا للتكدس خلال أوقات الذروة التى تتزامن مع خروج الموظفين وطلبة المدارس بكافة المراحل .

 

وأضاف، أنه كان لازمًا علينا أن يكون التطوير شاملا وملموسا على أرض الواقع حتى يشعر المواطن بالمنظومة المرورية التى تساعد قائدى السيارات والمركبات على السير بأمان، فضلًا عن فتح اتجاهات جديدة تتواكب مع التطوير الشامل الذى يأتى من خلال التغييرات الجوهرية التى سوف تؤدى بمشيئة الله إلى تحقيق قدر كبير من السيولة المرورية .

وتابع: أن هناك كاميرات وإشارات مرورية حديثة تواكب التطوير الشامل فى ضوء التشغيل الفعلى المنتظر خلال الأيام المقبلة، حيث لا يسمح بالتجاوز أو مخالفة قواعد وآداب المرور التى ترصد كافة مخالفتها وإرسالها مباشرة لإخطار المخالفين على  الهاتف المحمول .

 

ومن جانبه ناشد العقيد  محمد بصلة  مدير إدارة المرور، جميع قائدى السيارات، توخى الحذر والإلتزام بآداب وقواعد المرور حتى لا يقع تحت طائلة القانون  .


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