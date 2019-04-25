"المرشدين السياحيين": إقبال متوسط على الانتخابات والقاهرة الأعلى فى التصويت

كتبت آية دعبس

قال وجيه جمال، السكرتير العام لنقابة المرشدين السياحيين، رئيس لجنة الإشراف على انتخابات النقابة، إن الإقبال على التصويت بالانتخابات فى 15 لجنة للتصويت بكافة المحافظات، متوسط، مشيرا إلى أن التصويت من المقرر له أن يستمر حتى السابعة مساء اليوم.

وأوضح جمال، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن محافظة القاهرة سجلت الأكثر مشاركة والإقبال على الانتخابات حتى الآن، لافتا إلى أنه لن يتم مد التصويت أكثر من الوقت المُعلن عنه مُسبقا.

وتجرى انتخابات نقابة المرشدين السياحيين، على مقعد النقيب العام، والذىي يتنافس عليه 4 مرشحين هم: رامى سمير فراج، حسن محمد حسن النحلة، أسامة غنيمى طنطاوى، إيناس صادق محمد خطاب، و23 مرشحًا لعضوية مجلس النقابة العامة.