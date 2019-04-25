video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 25 أبريل 2019 07:25 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

الكويت تدعو اليابان للمشاركة فى معرض الكويت للطيران 2020

الخميس، 25 أبريل 2019 06:00 م
الكويت تدعو اليابان للمشاركة فى معرض الكويت للطيران 2020 سفير اليابان يستقبل أحمد إسماعيل بهبهانى
كتب شعبان هدية
إضافة تعليق

استقبل سفير اليابان، لدى دولة الكويت السفير تاكاشي أشيكى، اليوم، الخميس رئيس اللجنة المنظمة لمعرض الكويت للطيران 2020، أحمد إسماعيل بهبهانى، والذى سلمه دعوة اليابان للمشاركة فى معرض الكويت للطيران 2020، والذى سيقام فى الفترة من 15 - 18 يناير 2020 بمطار الكويت الدولى.

ويقام المعرض بالتنسيق مع وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والإدارة العامة للطيران المدنى فى دولة الكويت، وسيتضمن المعرض كل ما يخص قطاع الطيران المدنى والعسكري والتجاري والخاص ومستلزمات المطارات، وستقدم مصانع الطائرات أحدث ما لديها من صناعات تجارية وعسكرية، وطائرات رجال الأعمال والإسعاف الجوى والمروحيات، إضافة إلى الأجهزة المتعلقة بالطيران من محركات وأجهزة ملاحة ومستلزمات المطارات المدنية والعسكرية.

وأوضح رئيس اللجنة المنظمة للمعرض أحمد بهبهاني، إن معرض الكويت للطيران 2020 يمثل إضافة مهمة تضع الكويت على الخريطة العالمية، وسيسهم في تعزيز مكانتها الإقليمية والدولية، وسيسهم بصورة مباشرة في تحريك قطاعات الخدمات والاتصالات والنقل والسياحة، وتعزيز مكانة البلاد الاقتصادية والاستثمارية، علاوة على مساهمته فى الاطلاع على آخر التطورات فى مجال صناعة الطيران، لا سيما النقل الجوي والخدمات الأرضية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير المالية الكويتى يستقبل بهبهانى لبحث استعدادات معرض الكويت للطيران 2020

تراجع بورصة الكويت بختام التعاملات بضغوط هبوط 8 قطاعات

نائب وزير المالية يشارك فى اجتماع وزراء المالية العرب بالكويت

كاتب سعودى: التعديلات الدستورية مهمة لاستكمال النهضة الحقيقية التى بدأها الرئيس السيسى

معرض الكويت للطيران 2020

احمد اسماعيل بهبهانى

اخبار الكويت

اخبار اليابان

معرض الطيران

اخبار الطيران

السفير اليابانى




لا تفوتك
7 معلومات عن حجم الاستثمارات الصينية بمصر بمناسبة زيارة الرئيس لبكين

7 معلومات عن حجم الاستثمارات الصينية بمصر بمناسبة زيارة الرئيس لبكين

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

أحمد فتحى يقود وسط الأهلى أمام المصرى وعودة باسم علي

أحمد فتحى يقود وسط الأهلى أمام المصرى وعودة باسم علي

جهاز حماية المستهلكِ يعلن عن خدمات طوارىء خلال الأجازات

جهاز حماية المستهلكِ يعلن عن خدمات طوارىء خلال الأجازات

قائد عملية "إيلات": بذلنا دماء كثيرة للدفاع عن سيناء فى وجه الأعداء

قائد عملية "إيلات": بذلنا دماء كثيرة للدفاع عن سيناء فى وجه الأعداء

إنفوجراف.. كيف يتم حساب نسبة الأصوات الصحيحة والباطلة والمشاركة بالاستفتاء؟

إنفوجراف.. كيف يتم حساب نسبة الأصوات الصحيحة والباطلة والمشاركة بالاستفتاء؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة