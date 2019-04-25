القوى العاملة تنجح فى تحصيل نصف مليون جنيه مستحقات عامل بالسعودية

كتب محمود راغب

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية نجح فى الحصول على مستحقات المواطن المصرى "أ.أ.م" ويعمل مهندسا لدى إحدى شركات المقاولات منذ أربعة أعوام، وبلغت 106 آلاف و334 ريالا سعوديا.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة أن الوزير كان قد كلف مكتب التمثيل العمالى بجدة بالتحرك الفورى ومساعدة المواطن المصرى لحصوله علي مستحقاته بناءً على الحكم الصادر له من الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية منذ خمسة أشهر، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحل مشاكلها .

وقال إن المستشار العمالى عثمان رمضان، قام على الفور بالتواصل مع "ف.ح" مدير المنطقة الغربية للشركة للمطالبة بمستحقات المواطن وسرعة إصدار تأشيرة الخروج النهائى، وتم إخطار "ن.ح" المدير التنفيذى للشركة بالفرع الرئيسى بالرياض، وبالمتابعة على مدار شهرين تم تنفيذ الحكم، وحصل المواطن على 106 آلاف و334 ريالا سعوديا، أى ما يجاوز نصف مليون جنيه مصرى، فضلا عن تأشيرة الخروج النهائى وتذكرة المغادرة.

وقد قدم المواطن المصرى جزيل الشكر لوزارة القوى العاملة ممثلة فى مكتب التمثيل العمالى لمساعدته فى حل مشكلته والحصول على مستحقاته.