video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 25 أبريل 2019 10:15 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

القوى العاملة تنجح فى تحصيل نصف مليون جنيه مستحقات عامل بالسعودية

الخميس، 25 أبريل 2019 09:16 ص
القوى العاملة تنجح فى تحصيل نصف مليون جنيه مستحقات عامل بالسعودية وزير القوى العاملة محمد سعفان
كتب محمود راغب
إضافة تعليق

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية نجح فى الحصول على مستحقات المواطن المصرى "أ.أ.م" ويعمل مهندسا لدى إحدى شركات المقاولات منذ أربعة أعوام، وبلغت 106 آلاف و334 ريالا سعوديا.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة أن الوزير كان قد كلف مكتب التمثيل العمالى بجدة بالتحرك الفورى ومساعدة المواطن المصرى لحصوله علي مستحقاته بناءً على الحكم الصادر له من الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية منذ خمسة أشهر، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحل مشاكلها .

وقال إن المستشار العمالى عثمان رمضان، قام على الفور بالتواصل مع "ف.ح" مدير المنطقة الغربية للشركة للمطالبة بمستحقات المواطن وسرعة إصدار تأشيرة الخروج النهائى، وتم إخطار "ن.ح" المدير التنفيذى للشركة بالفرع الرئيسى بالرياض، وبالمتابعة على مدار شهرين تم تنفيذ الحكم، وحصل المواطن على 106 آلاف و334 ريالا سعوديا، أى ما يجاوز نصف مليون جنيه مصرى، فضلا عن تأشيرة الخروج النهائى وتذكرة المغادرة.

وقد قدم المواطن المصرى جزيل الشكر لوزارة القوى العاملة ممثلة فى مكتب التمثيل العمالى لمساعدته فى حل مشكلته والحصول على مستحقاته.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير القوى العاملة يلتقى قيادات عمال مصر لبحث ترتيبات احتفالية عيد العمال

القوى العاملة

مكتب التمثيل العمالى

السعودية




لا تفوتك
7 معلومات عن حجم الاستثمارات الصينية بمصر بمناسبة زيارة الرئيس لبكين

7 معلومات عن حجم الاستثمارات الصينية بمصر بمناسبة زيارة الرئيس لبكين

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

أحمد فتحى يقود وسط الأهلى أمام المصرى وعودة باسم علي

أحمد فتحى يقود وسط الأهلى أمام المصرى وعودة باسم علي

جهاز حماية المستهلكِ يعلن عن خدمات طوارىء خلال الأجازات

جهاز حماية المستهلكِ يعلن عن خدمات طوارىء خلال الأجازات

قائد عملية "إيلات": بذلنا دماء كثيرة للدفاع عن سيناء فى وجه الأعداء

قائد عملية "إيلات": بذلنا دماء كثيرة للدفاع عن سيناء فى وجه الأعداء

إنفوجراف.. كيف يتم حساب نسبة الأصوات الصحيحة والباطلة والمشاركة بالاستفتاء؟

إنفوجراف.. كيف يتم حساب نسبة الأصوات الصحيحة والباطلة والمشاركة بالاستفتاء؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة