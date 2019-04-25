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القوى العاملة تتابع إجراءات تنفيذ إجازة 25 أبريل بالمنشآت والمصانع

الخميس، 25 أبريل 2019 09:12 ص
القوى العاملة تتابع إجراءات تنفيذ إجازة 25 أبريل بالمنشآت والمصانع محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب محمود راغب
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أصدرت وزارة القوى العاملة منشورا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات بقيام مكاتبها الفرعية بمتابعة تنفيذ إجازة اليوم 25 أبريل بمناسبة تحرير سيناء، بالمنشآت والمصانع التابعة لكل مديرية.

وكان محمد سعفان وزير القوى العاملة قد أعلن أن اليوم الخميس الموافق 25 أبريل "عيد تحرير سيناء" إجازة للعاملين بالقطاع الخاص.

وأكد وزير القوى العاملة أن هذا اليوم يعتبر إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر.

وتقدم وزير القوى العاملة محمد سعفان بهذه المناسبة إلى جميع أبناء قواتنا المسلحة البواسل من ضباط وضباط صف وجنود، بأخلص التهانى القلبية مقرونة بأطيب التمنيات بعيد تحرير سيناء، معربا عن أمله فى القضاء على البؤر الإرهابية والإرهابيين سواء فى شبه جزيرة سيناء أو فى أى جزء من الأراضى المصرية، واستعادة الأمن والأمان إلى كل ربوع مصر فى ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وقال "سعفان" إننا بهذه المناسبة نذكر بكل فخر واعتزاز، شهداءنا البواسل الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم فداء للوطن وذودا عن تراثه الخالد، داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على مصرنا الغالية قيادة وشعبا بمزيد من التقدم والرخاء والأمان، وكل عام ومصر الخالدة وشعبها العظيم وقواته المسلحة بخير وقوة وعزة وتقدم.


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وزارة القوى العاملة

تحرير سيناء

محمد سعفان




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