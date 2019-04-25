القابضة المعدنية تكلف "أبو المجد مفتاح" بإدارة شركة النصر للتعدين

كتب عبد الحليم سالم

كلف الدكتور مدحت نافع رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية ، رئيس الجمعية العامة لشركة النصر للتعدين ،أبو المجد مفتاح العضو المتفرغ السابق بمجلس الإدارة بتو لى أعمال رئيس شركة النصر للتعدين ، إحدى الشركات التابعة ، بعد قرار الجمعية العامة غير العادية بإقالة شريف سوسة رئيس الشركة .

وقال مصدر مسؤل لـ" اليوم السابع" إنه بعد قرار إقالة سوسة ،فإنه جارى التحقيق الداخلى بمعرفة لجان متخصصة في أية بلاغات، أو شكاوى ضد الرئيس السابق للشركة الذي تم عزله بإجماع آراء الجمعية العامة، وبحضور 100% من الأعضاء ، لافتا إنه سيتم إحالة أية تجاوزات تثبت ضده إلى جهات التحقيق المختلفة .