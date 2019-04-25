"الغرف السياحية": معاقبة 7 شركات بإلغاء الترخيص فى أزمة التأشيرة الإلكترونية

كتبت آمال رسلان

كشف وحيد عاصم، عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية، أن هناك عدد من الشركات التى خالفت ضوابط العمرة، وأصدرت تأشيرات إلكترونية للعمرة، موضحا أن هناك 7 شركات تم بالفعل إلغاء الترخيص الخاص بهم، ومن يخالف سيتم إلغاء ترخيصه مستقبلا.

وأكد على أنه تم توجيه خطابات لشركات الطيران بعدم إصدار تذاكر طيران للعمرة إلا من خلال المنظومه المعتمدة من قبل وزارة السياحة، موضحا أن الإجراءات التى اتخذتها اللجنة العليا للحج وضعت بند جديد لضوابط العمرة هام جدا، حيث لن يتم مراجعه أي ملف لشركة سياحة مع الوزاره الا بعد إرسال الموافقة من الغرفه، مع ضرورة أن يكون معتمدا ومختوم من وزارة السياحة، لافتا إلى أنه سيكون هناك تنسيق مع الجانب السعودى على أعلى مستوى.

كما أشار إلى أنه تم إرسال خطاب من وزاره السياحة لوزاره الحج السعودية يطالب بموافات الوزاره باعداد المعتمرين المصريين حتي تاريخه، وبيان بكل وكيل خارجي ( شركات السياحه)، وتم إخطار اللجنه الوطنيه السعودية إن أي وكيل يقوم بإصدار تاشيرات فوق ٥٩ تاشيره سوف يتم إيقافه من مصر.

وأشار إلى أنه تم تحذير شركات الطيران الخاص من حجز تذاكر لتأشيرات إلكترونية دون اللجوء لوزارة السياحة، ومن يخالف من شركات الطيران سوف يحرم من موافقه وزاره السياحه التعامل معه.