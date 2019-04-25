الصحة: اللاجئون ينتفعون بخدمات التأمين الصحى الشامل الجديدة

كتب وليد عبد السلام

أكدت وزارة الصحة والسكان، أن اللاجئين سيستفيدون من خدمات التأمين الصحى الشامل الجديدة وفق بروتوكولات التعاون المبرمة مع مفوضية اللاجئين.

وقال مصدر بوزارة الصحة والسكان، لـ"اليوم السابع"، أن هناك تعاونًا بين مفوضية اللاجئين ووزارة الصحة لصياغة بروتوكول تعاون بموجبه يحصلون على الخدمات الطبية فى المنظومة الجديدة، وكذلك الكشف المبكر عن فيروس سى.

وأوضح المصدر، أن مصر لديها تجارب هامة فى مجال الرعاية الطبية أولها مبادرة 100 مليون صحة والكشف المبكر عن سرطان الثدى، وكذلك الكشف عن التقزم والأنيميا والسمنة بين طلاب المدارس.