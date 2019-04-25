وذكرت صحيفة (ديلي نيوز) السريلانكية - على موقعها الإلكتروني - أنه " لم تتوفر معلومات بعد عن وجود ضحايا أو إصابات، وأن الجهات الأمنية تجري تحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث".

ووقع في وقت سابق اليوم في منطقة "بوجودا" شرق العاصمة السريلانكية كولومبو إنفجار لعبوة صغيرة في صندوق للنفايات في ساحة خالية من السكان .

ويأتي هذا الانفجار عقب وقوع سلسلة من الانفجارات التي استهدفت كنائس وفنادق في سريلانكا صباح يوم الأحد الماضي أسفرت إلى مقتل 321 شخصا وأصابة أكثر من 520 آخرين.