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الخميس، 25 أبريل 2019 05:47 م
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السيطرة على حريق هائل فى مبنى نقابة المهندسين بالمنوفية

الخميس، 25 أبريل 2019 04:43 م
السيطرة على حريق هائل فى مبنى نقابة المهندسين بالمنوفية سيارة إطفاء -ارشيفية
المنوفية - فريق المحافظات
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تمكنت  قوات الحماية المدنية بمحافظة المنوفية، من السيطرة على حريق هائل بمبنى نقابة المهندسين، نتيجة ماس كهربائى، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق .

 

تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بنشوب حريق هائل بمبنى نقابة المهندسين،  وانتقلت قوات الحماية المدنية بمحافظة المنوفية، برئاسة اللواء ياسر جلال مديرإدارة الحماية المدنية، وتم السيطرة على الحريق الذى نشب بقاعة بمبنى نقابة المهندسين، نتيجة ماس كهربائى، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.


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