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السيسى: بطولات استعادة سيناء مصدر فخر للأمة المصرية

الخميس، 25 أبريل 2019 10:18 ص
السيسى: بطولات استعادة سيناء مصدر فخر للأمة المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية
كتب سمير حسنى
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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن تحرير سيناء ذكرى مجيدة نستعيد بها أحداثا مصيرية فى تاريخنا المعاصر وملحمة تعكس قيمة غالية فى وعى الأمة وضميرها، مؤكدا أن بطولات استعادة سيناء بالحرب ثم بالتفاوض جسدت ملحمة وطنية رائعة ومصدر فخر للأمة المصرية.

وأضاف الرئيس فى خلال كلمه للأمة بمناسبة الذكرى الـ37 لتحرير سيناء، أن استعادة سيناء تمثل علامة فارقة فى تاريخ شعبنا العظيم ومنبعا لا ينضب، تنهل منه الأجيال القادمة معانى العزة والولاء، مشددًا على أن استعادة سيناء يمثل مثالا يحتذى به فى الإصرار على صون الكرامة الوطنية بالعمل والاجتهاد والعلم وليس بالأمانى والشعارات.

وتاابع الرئيس فى كلمته: "إن احتفالنا بتحرير سيناء يتعين أن يولد قوة دفع متجددة بالعمل على حماية الوطن وتحقيق طموحات شعبه الكريم".

 

 


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