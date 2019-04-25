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السلطات السريلانكية تعيد فتح الطريق الرئيسى لمطار العاصمة كولومبو

الخميس، 25 أبريل 2019 08:22 ص
السلطات السريلانكية تعيد فتح الطريق الرئيسى لمطار العاصمة كولومبو سريلانكا
أ ش أ
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قررت السلطات في سريلانكا، اليوم الخميس، إعادة فتح الطريق الرئيسي لمطار العاصمة السريلانكية كولومبو بعد التأكد من سلامة المكان، عقب الاشتباه في وجود سيارة مفخخة.

ذكرت ذلك قناة (سكاي نيوز عربية)، في نبأ عاجل لها، دون الإشارة إلى المزيد من التفاصيل.

وكانت الشرطة في سريلانكا قد أغلقت، في وقت سابق اليوم، الطريق الرئيسي لمطار العاصمة كولومبو بعد الاشتباه في وجود سيارة مفخخة في ساحة انتظار قريبة منه، عقب سلسلة من التفجيرات شهدتها العاصمة ومحيطها خلال الأربعة أيام الماضية وأسفرت عن مقتل أكثر من 350 شخصا.

يذكر أن تنظيم "داعش" الإرهابي أعلن مسئوليته عن سلسلة تفجيرات ضربت 3 فنادق وعدة كنائس بالعاصمة كولومبو ومحيطها الأحد الماضي، أسفرت عن مقتل أكثر من 350 شخصا في العاصمة كولومبو ومحيطها.

 

 


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