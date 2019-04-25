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الخميس، 25 أبريل 2019 05:44 م
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السفارة الأمريكية في سريلانكا تحث رعاياها على تجنب أماكن العبادة

الخميس، 25 أبريل 2019 05:02 م
السفارة الأمريكية في سريلانكا تحث رعاياها على تجنب أماكن العبادة هجمات سريلانكا
كولومبو (أ ش أ)
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 أصدرت السفارة الأمريكية في سريلانكا اليوم الخميس تحذيرا لرعاياها حثتهم فيه على تجنب أماكن العبادة خلال عطلة نهاية الإسبوع بسبب مخاوف من وقوع هجمات محتملة.

وقالت السفارة - حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية - إن السلطات السريلانكية أعربت عن قلقها من احتمالية وقوع المزيد من الهجمات التي تستهدف أماكن للعبادة بدءا من غد الموافق 26 أبريل وحتى يوم الأحد الموافق 28 من الشهر ذاته، وذلك فإنه يجب توخي الحذر وتجنب التواجد في أماكن مزدحمة.

وقد نشرت السفارة الأمريكية في كولومبو هذا التحذير - في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - بعدما أعلنت السلطات السريلانكية تشديد الإجراءات الأمنية في العاصمة وأماكن أخرى بالبلاد.

من جانبها، ناشدت الشرطة السريلانكية في وقت سابق من اليوم الخميس المواطنين على تقديم أي معلومات حول ثلاث سيدات ورجل يشتبه في تورطهم في هجمات عيد الفصح الانتحارية التي أودت بحياة أكثر من 350 شخصا.

يذكر أن تنظيم "داعش" قد أعلن مسئوليته عن سلسلة التفجيرات التي ضربت 3 فنادق وعدة كنائس بالعاصمة كولومبو ومحيطها يوم "الأحد" الماضي وأسفرت عن مقتل وإصابة مئات الأشخاص ومن بينهم العديد من الأجانب.

 

 


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