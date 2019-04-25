"الزراعة" تعلن ارتفاع صادرات مصر من البطاطس لـ440 ألف طن

كتب عز النوبى

كشف تقرير الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، ارتفاع صادرات مصر من البطاطس إلى ما يقرب من 440 ألف طن تنطبق عليها جميع الاشتراطات الحجرية وجارى الشحن والتصدير.

وقال الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى، في تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن إجمالى صادرات البطاطس وصلت إلى 440 ألف طن منذ بدء التصدير وحتى الأحد الماضى، ويجرى حاليًا الشحن لجميع المنتجات الزراعية المصدرة إلى جميع دول العالم، مؤكدًا أن جميع الشحنات المصدرة من بطاطس المائدة إلى الاتحاد الأوروبى وفقًا للمعايير الدولية لجودة الصادرات.

وأوضح "العطار"، أن هناك إجراءات مشددة على جميع صادرات الخضر والفاكهة وتطبيق نظم التتبع للمنتجات التصديرية خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتعبئة والتصدير التى تعد أحد أدوات نجاح السياسة التصديرية لمصر، كإجراءات تأكيدية دورية لضمانا المواصفات العالمية حفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية، بمشاركة جميع الجهات ذات الصلة.