التعليم تنظم معسكر إعداد القادة بمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا

نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، معسكر إعداد القادة لمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا على مستوى الجمهورية، بالتعاون مع الفنى "الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية"، ووزارة الشباب والرياضة "الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى" فى الفترة من 17 إلى 20 إبريل الجارى.

وقال الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام إن معسكر إعداد القيادات الطلابية لمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا يهدف إلى صقل شخصية الطالب المتفوق بمهارات تجعل منه مشروع قائد فعال، وتدريب الطلاب على العمل الفريقى وتنفيذ المبادرات الطلابية، وتمكين الطلاب من التفكير التنظيمى والحوار البناء وقبول الآخر، وإكساب الطلاب مهارات المشاركة الفعالة فى صنع واتخاذ القرار وتفعيل دورهم فى تنمية البيئة المدرسية والمجتمع المحيط، وتمكين الطلاب المتفوقين من القيام بدور فعال فى تنمية أنفسهم وأقرانهم ومجتمعهم.

وأوضح أحمد موسى، الرائد العام لاتحاد طلاب مدارس مصر، أن المشروع تم تنفيذه من خلال محاور عدة وهي:ثقافة الحوار وقبول الآخر، ومفهوم التعليم المدنى، والمواطنة والانتماء، والمشاركة الإيجابية فى المجتمع، والحقوق والمسئوليات، وكيفية التخطيط للمستقبل (التخطيط الاستراتيجي)، ومهارات القيادة، ومهارات الاتصال، وصنع واتخاذ القرار، وكيفية حل المشكلات، واكتشاف الذات، ومبادئ وأهداف الاتحادات الطلابية.

وأفاد موسى، بأن المشروع يستهدف أعضاء المكتب التنفيذى لاتحاد الطلاب بمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا، وتم التعاون مع وزارة الشباب والرياضة بتوفير مقر مركز التعليم المدنى بالفيوم ليتم فيه إقامة المعسكر، مشيرا إلى أنه فى نهاية المعسكر تم تكريم جميع المشاركين من مدربين وإشراف وطلاب، مشيرًا إلى أن نتيجة الاستبيان الذى تم تعميمه على جميع المشاركين أكدوا مدى أهمية هذه البرامج لدى هؤلاء الفئة من الطلاب وطالبوا بتكرار مثل هذه المعسكرات التى تهدف إلى بناء الشخصية وإعداد القيادات الطلابية.

فيما أكدت رانيا حافظ، مدير وحدة مدارس المتفوقين بالوزارة، أن برنامج المعسكر تضمن إقامة ورش عمل على مفهوم التعليم المدني(المواطنة والانتماء)، والتطوع والتنمية، والحقوق والمسئوليات، وماهية الاتحادات الطلابية، وكيفية إعداد البرنامج الانتخابى، وإجراء العملية الانتخابية، واختيار مرشحك، والمشاركة الإيجابية فى المجتمع، ومفهوم الإدارة والتخطيط الاستراتيجى، والقيادة وتنمية مهارات الاتصال، وثقافة الحوار وقبول الآخر، مضيفة أن البرنامج تضمن زيارة للمركز الاستكشافى للعلوم وإقامة حفلة سمر.