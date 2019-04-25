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الخميس، 25 أبريل 2019 02:55 م
خالد صلاح
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البيئة ترفع تراكم مخلفات فى حى النزهة استجابة لشكاوى المواطنين

الخميس، 25 أبريل 2019 02:16 م
البيئة ترفع تراكم مخلفات فى حى النزهة استجابة لشكاوى المواطنين تراكم مخلفات في منطقة أبو رجيلة بالنزهة
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فى استجابة سريعة لشكاوى المواطنين، قامت الادارة المركزية لفرع القاهرة الكبرى بالتنسيق مع حى النزهة والجهزة المعنية برفع تراكم مخلفات فى منطقة أبو رجيلة بالنزهة، فى إطار توجهيات الدكتورة ياسمين فؤاد بالتعامل الفورى مع شكاوى المواطنين والحفاظ على البيئة والحد من التلوث.
 
قدرت المخلفات المرفوعه بحوالى 10 طن تم رفعها وتوجيهها إلى مقلب العبور وتم التنسيق مع الحى لمنع تراكم قمامة فى نفس المكان مرة أخرى.
 
واستقبل فرع القاهرة التابع لوزارة البيئة شكوى من سكان منطقة أبو رجيلة التابعه لحى النزهة من وجود تراكمات دائمة الاشتعال بقطعه ارض بنفس الشارع وبناء عليه قامت لجنة من إدارة المخلفات بفرع القاهرة الكبرى  بسرعة التوجه إلى العنوان المذكور وبحث الشكوى وإزالة أسبابها.
 
تراكم مخلفات في منطقة أبو رجيلة بالنزهة (2)
تراكم مخلفات في منطقة أبو رجيلة بالنزهة

تراكم مخلفات في منطقة أبو رجيلة بالنزهة (3)
تراكم مخلفات في منطقة أبو رجيلة بالنزهة

تراكم مخلفات في منطقة أبو رجيلة بالنزهة (1)
تراكم مخلفات في منطقة أبو رجيلة بالنزهة  
 

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