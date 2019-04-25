الأوقاف: قافلة دعوية و20 طن مواد غذائية لشمال سيناء بمناسبة عيدها القومى

كتب إسماعيل رفعت

مشاركة من وزارة الأوقاف لمحافظة شمال سيناء فى احتفالاتها بعيدها القومى وجه وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة بتخصيص عشرين طنا من السلع الغذائية يتم توزيعها على أربعة آلاف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظة شمال سيناء.

كما وجه الوزير بتسيير قافلة دعوية تضم نخبة متميزة من شباب علماء الوزارة إلى شمال سيناء ليكونوا إلى جانب زملائهم من الأئمة العاملين بالمحافظة فى اللقاءات الدعوية والوطنية بمناسبة احتفالات المحافظة بذكرى تحرير سيناء، وأداء خطبة الجمعة بها وموضوعها: "عوامل بناء الدول".