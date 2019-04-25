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الخميس، 25 أبريل 2019 05:37 ص
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الأوقاف: طرحنا شقق أحرار الزقازيق بأسعار مخفضة ومن يرفضها سيسترد المقدم

الخميس، 25 أبريل 2019 05:00 ص
الأوقاف: طرحنا شقق أحرار الزقازيق بأسعار مخفضة ومن يرفضها سيسترد المقدم وزارة الأوقاف ـ أرشيفية
كتب - إسماعيل رفعت
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قال المهندس سيد محروس، رئيس هيئة الأوقاف، وأمين عام اتحاد الأوقاف العربية، إن شقق الأحرار لاسكان الهيئة بالزقازيق تم طرحها بأسعار رخيصة أقل من السوق بسعر 300 ألف نصف تشطيب و380 ألف جنيه تشطيب كامل على السكن.
 
 
وأضاف محروس، لـ"اليوم السابع" أن مشروع اسكان الأحرار هو مشروع استثمارى وتم طرحه بسعر رخيص ويمكن للمتضرر أن يسحب مقدمه مع إعطاءه فائدة مقدمه من تاريخ التقديم وحتى اليوم بفائدة بنكية، مع طرح الشقة بمزاد علنى للبيع، مضيفا أنه لا يملك التدخل فى السعر لا هو ولا غيره كون تحديد السعر يأتى من قبل لجنة فنية وهندسية مختصة تقدر التكاليف والمستحقات.
 
 

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وزاره الاوقاف

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