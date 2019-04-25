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الأمم المتحدة : نحو 12 مليون شخص فى سوريا يعتمدون على المساعدات الإنسانية

الخميس، 25 أبريل 2019 08:29 ص
الأمم المتحدة : نحو 12 مليون شخص فى سوريا يعتمدون على المساعدات الإنسانية لاجئين سوريين
أ ش أ
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أكدت مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية اورسولا مولر اليوم أن أكثر من ثمانية من كل عشرة أشخاص في سوريا يعيشون تحت خط الفقر، مشيرة إلى أن هناك 12 مليون شخص يعتمدون على المساعدات الإنسانية.

وقالت مولر خلال إحاطة قدمتها في جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الوضع الإنساني في سوريا:" إن تصاعد الأعمال القتالية في إدلب منذ فبراير الماضي تسبب في مقتل وإصابة العديد من المدنيين فضلاً عن تدمير كبير للبنية التحتية حيث قتل أكثر من 200 مدني نتيجة لزيادة الاشتباكات العسكرية والهجمات فيما أصيب الكثيرون بجروح إضافة إلى نزوح أكثر من 120 ألف شخص إلى المناطق القريبة من الحدود التركية".

وأضافت أن البنى التحتية المدنية وخاصة المدارس والمستشفيات ماتزال تتعرض للقصف "حيث شهد شهرا فبراير ومارس الماضيان 11 هجومًا على المدارس مما أسفر عن مقتل ثلاثة أطفال".

وذكرت مولر أنه يوجد في شمال غرب سوريا نحو 7ر2 مليون شخص بحاجة إلى مساعدة إنسانية عاجلة بما في ذلك أكثر من مليون طفل منهم 7ر1 مليون شخص من النازحين داخليًا.

وفيما يتعلق بالوضع في (مخيم الهول) بمدينة الحسكة قالت المسؤولة الأممية "ما يزال عشرات الآلاف من المدنيين في المخيم 92 % منهم من النساء والأطفال يتعرضون للعنف والصدمات تحت سيطرة تنظيم داعش الإرهابي".


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